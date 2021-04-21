Ilgın'da kamyon sürücülerine iftar kumanyası dağıtılıyor - Son Dakika

Ilgın Belediyesi'nin aşevinde hazırlanan iftar kumanyaları şehirlerarasında yolculuk yapan kamyon sürücülerine iftar yemeği olarak ikram ediliyor.

Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, aşevinde hazırlanan iftar kumanyalarının D-300 kara yolu üzerinde yolculuk yapan şoförlere ikram edildiği kaydedildi.

Ramazan ayının ilk gününden beri Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın beraberinde belediye personeli ile sürdürdüğü organizasyon şoförler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertaş, "Ramazan ayında Ilgın Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Yolda olan ve iftarını yolda açacak olan şoförlerimize belediyemiz aşevi tarafından hazırlanan iftar kumanyalarını ramazan ayının ilk gününden bu tarafa ikram etmeye devam ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim yaptığımız ibadetlerimizi ve oruçlarımızı kabul eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.