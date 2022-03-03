Ilgın'da kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ilgın'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

03.03.2022 17:21
Ilgın'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Konya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı Ilgın ilçesinde etkisini sürdürüyor.

Konya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı Ilgın ilçesinde etkisini sürdürüyor.

Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ilgın Belediyesi ekipleri merkez ve merkeze uzak mahallelerin yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "D-300 kara yolunda, yol kenarlarında ve petrollerde mahsur kalan yolcularımız için hızlı şekilde çalışma başlattık. Allah tüm yolcularımıza kazasız şekilde hayırlı yolculuklar versin." ifadesini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgın'da kar temizleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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