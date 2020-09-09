Ilgın'da kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi - Son Dakika

Ilgın Belediyesi tarafından düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, yaptığı açıklamada, düzenledikleri kompozisyon yarışmasına toplam 61 kompozisyonun geldiğini ifade etti.

Ilgın temalı kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere bisiklet ödüllerini teslim ettiklerini ifade eden Ertaş, "Belediyemiz adına çıkaracağımız yayınlarda arkadaşlarımızla devamlı irtibat halinde olacağız. Emek harcayan bizlere bu güzel yazıları gönderen tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum. Emeğinize ve kaleminize sağlık." dedi.