Ilgın'da Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi
53 dakika önce
Ilgın'da etkili kar yağışı nedeniyle okulların öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.
Ilgın
'da etkili kar yağışı nedeniyle okulların öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.
Ilgın Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:
"Olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumları 8 Ocak 2019 Salı günü öğleden sonra tatil edilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:32 Kaynak: AA
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