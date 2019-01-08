Son Dakika Haberleri: Ilgın'da Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi

Ilgın'da Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi

53 dakika önce

Ilgın'da etkili kar yağışı nedeniyle okulların öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

Ilgın'da Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi, System.String[]
Ilgın'da etkili kar yağışı nedeniyle okulların öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

Ilgın Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:

"Olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumları 8 Ocak 2019 Salı günü öğleden sonra tatil edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:32 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ilgın, Güncel
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