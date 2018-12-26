Ilgın'da Okullar Tatil Edildi
2 saat önce
Ilgın'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.
Ilgın
'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi. Konya
'nın Ilgın ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildi. Kar
yağışı aralıksız devam ederken kaymakamlık tarafından okullar 26 Aralık
günü bir gün süreyle tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:36 Kaynak: AA
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