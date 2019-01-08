Ilgın'da Okullar Yarın da Tatil Edildi

Ilgın'da etkili kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Ilgın'da etkili kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.



İlçe Kaymakamı Fatih Kadiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.



Ilgında okullar bugün de öğleden sonra kar nedeniyle tatil edilmişti.

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