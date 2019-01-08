Son Dakika Haberleri: Ilgın'da Okullar Yarın da Tatil Edildi

Ilgın'da Okullar Yarın da Tatil Edildi

1 saat önce

Ilgın'da etkili kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Ilgın'da Okullar Yarın da Tatil Edildi, System.String[]
Ilgın'da etkili kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

İlçe Kaymakamı Fatih Kadiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Ilgında okullar bugün de öğleden sonra kar nedeniyle tatil edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:23 Kaynak: AA

Fatih Kadiroğlu, Ilgın, Güncel
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