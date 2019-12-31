Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıthanı Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 YR 626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Hatice (40) ve Mehmet Öztürk (67) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya yönelik polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Konya, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:27 Kaynak: AA
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