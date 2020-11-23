Ilgın'da pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mustafa Sarıgül (37) idaresindeki 68EC 695 plakalı şeker pancarı yüklü tır, Kapaklı Mahallesi yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası tırın dorsesindeki tonlarca pancarın yola savrulması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Pancarların toplanması ve tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
- Kaynak: AA
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