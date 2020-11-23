Ilgın'da pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek

Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası