Ilgın'da Sanayi Sitesinde Yangın
1 saat önce
Konya'nın Ilgın ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya
'nın Ilgın
ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ilgın Sanayi Sitesi içerisinde trafo merkezi yanına istiflenmiş oto lastikleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:32 Kaynak: AA
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