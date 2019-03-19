Ilgın'da Sergi Açılışı

Ilgın Belediyesi, Ilgın Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliğinde "Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu" temalı "Kitre bebek" sergisi açıldı.

Ilgın Belediyesi, Ilgın Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliğinde "Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu" temalı "Kitre bebek" sergisi açıldı.



Lala Mustafa Paşa Külliyesi Büyük Han'da açılan sergide kadın kursiyerlerin yaptığı kitre bebekler sergilendi.



Kurs öğretmeni Nazike Gündüz, sergiye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Çanakkale, cephesinde yaşananları ve Seyit Onbaşı, Sütçü İmam ve Nene Hatun gibi kahramanları neslimize aktarmak üzere kursumuzda hazırlamış olduğumuz 'Kitre Bebekleri' Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu teması ile sergiledik. El emeği göz nuru ile hazırlanan sergimizi çok yoğun bir ziyaretçi akını var. Ben Ziyaretçi ailelerimizin çocukları ile ziyaret etmelerini bekliyoruz. Anadolu'nun kültürünü yansıtan Kitre bebeklerinin artık müzede sergilenmesini arzu ediyorum."



Ayrıca sergiyi ziyaret edenlere, Çanakkale Savaşı sırasında cephede askerlere karavana olarak dağıtılan, kırık buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.



Sergi 23 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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