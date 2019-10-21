Son Dakika Haberleri: Ilgın'da trafik kazaları: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Ilgın'da trafik kazaları: 3 yaralı

Ilgın'da trafik kazaları: 3 yaralı

34 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ilgın'da trafik kazaları: 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Rukiye Ergi'nin (38) kullandığı 68 KE 995 plakalı otomobil, Kapaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.


Kazada sürücü ile birlikte, Şerife Sümeyye Karataş (11) ve Kemal Kamalay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Ilgın TOKİ konutları civarında Zülfikar Dursun yönetimindeki 06 BAN 580 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarptı.

Kazada sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Konya, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den milletvekillerine dikkat çeken uyarı: Danışman ve sekreterleri göndermeyin
New York Times: Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:44:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ilgın'da trafik kazaları: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]