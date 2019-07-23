Son Dakika Haberleri: Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı

59 dakika önce

Ilgın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Ilgın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Yolu idaresindeki 34 SC 7148 plakalı otomobil ile Muhammed Kılınç'ın kullandığı 64 BP 084 plakalı otomobil Kapaklı Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali Yolu yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kapaklı, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:18 Kaynak: AA
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