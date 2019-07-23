Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Ilgın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ilgın Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:18 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Yolu idaresindeki 34 SC 7148 plakalı otomobil ile Muhammed Kılınç'ın kullandığı 64 BP 084 plakalı otomobil Kapaklı
Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali Yolu yaralandı.
Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dr. Vefa Tanır
Ilgın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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