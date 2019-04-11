Son Dakika Haberleri: Ilgın'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Ilgın'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde, traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sezai Ertekin (37) idaresindeki 42 ECF 015 plakalı hafif ticari araç, Ilgın- Beyşehir kara yolundaki Balkı Mahallesi'nde, Seyit Topuz'un (64) kullandığı 42 P 6215 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Ahmet Üner (60), Mehmet Topçu (54) ve Mehmet Ali Arslanpınar (36) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar, Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:30 Kaynak: AA
Beyşehir, Konya, Ilgın, Güncel
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