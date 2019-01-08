Son Dakika Haberleri: Ilgın'da Uyuşturucu Operasyonu

Ilgın'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Ilgın ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Ilgın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ilgın ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camiatik Mahallesi Nevzat İspir Caddesi üzerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen A.P'yi (25) takibe aldı.

Yapılan operasyonda 42 N 2242 plakalı otomobili durduran ekipler, A.P. ve araç sürücüsü A.S'yi (26) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 97 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ilgın, Güncel
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