Ilgın'da Uyuşturucu Operasyonu

Ilgın
ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Camiatik Mahallesi Nevzat İspir
Caddesi üzerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen A.P'yi (25) takibe aldı.
Yapılan operasyonda 42 N 2242 plakalı otomobili durduran ekipler, A.P. ve araç sürücüsü A.S'yi (26) gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 97 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.