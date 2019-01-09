Son Dakika Haberleri: Ilgın'da Uyuşturucu Operasyonu

Ilgın'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Ilgın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, Ilgın Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüphelilerin uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne çıkartılan zanlılardan A.P. (25) tutuklandı. Araç sürücüsü A.S. (26) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar Ilgın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Ilgın, Güncel
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