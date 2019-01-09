Ilgın'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Ilgın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Ilgın
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, Ilgın Emniyet Müdürlüğü
'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüphelilerin uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne çıkartılan zanlılardan A.P. (25) tutuklandı. Araç
sürücüsü A.S. (26) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlılar Ilgın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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