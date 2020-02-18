Ilgın'da veliler yarışacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın'da veliler yarışacak - Son Dakika

Ilgın'da veliler yarışacak

6 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde Cansu Şimşek Ortaokulu'nda veliler arasında kitap okuma yarışması düzenlenecek.

Ilgın'da veliler yarışacak, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde Cansu Şimşek Ortaokulu'nda veliler arasında kitap okuma yarışması düzenlenecek.

Yarışma sonuçlarına göre dereceye giren velilere altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Konu hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mücahit Uyanık yaptığı açıklamada, "Cansu Şimşek Ortaokulu olarak, Ilgınlı veliler arasında kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Eğitim aileden başlar ve iyi model olan aileler çocuklarında olumlu etkiler bırakır. Bu nedenle hayati bir öneme sahip olan kitap okuma alışkanlığını hem ailelere hem de dolaylı olarak çocuklarımıza kazandırmak amacıyla Cansu Şimşek Ortaokulu ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Yapılacak olan sınav sonuçlarına göre dereceye giren veliler altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Haydi Ilgınlı veliler, eğitime katkı için sizleri ödüllü kitap okuma yarışmasına bekliyoruz." dedi.

Okul Müdürü, Konya, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim
Tıra kendisini asarak intihar eden Mevlüt Çankaya'nın kuzeni: Sebebi sadece ekonomik değil Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü Elektroşokla balık avı yapanlara 147 bin liralık ceza!

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:51:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilgın'da veliler yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]