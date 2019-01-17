Son Dakika Haberleri: Ilgın'da Yabani Hayvanlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Ilgın'da Yabani Hayvanlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı

2 saat önce

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, beraberinde doğaseverlerle yabani hayvanların yaşamını kış aylarında da rahatça devam ettirebilmesi için doğaya yiyecek bıraktı.

Ilgın'da Yabani Hayvanlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, beraberinde doğaseverlerle yabani hayvanların yaşamını kış aylarında da rahatça devam ettirebilmesi için doğaya yiyecek bıraktı.

Ilgın Belediyesi görevlileri ve doğaseverler ilçede düzenlenen anlamlı etkinlikte buluştu.

Çavuşcu Gölü Jandarma Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan ve çok sayıda doğasever katıldı.

Başkan Karahan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asırlar öncesinden Hz. Ömer Efendimiz, 'Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler.' sözüyle inancımızda insana verilen değerin yanı sıra her canlının değerli ve anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Biz de soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için doğaya yem ve ahşap kuş evleri bıraktık. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olmalı, yemek atıklarını ve arta kalan ekmeklerini çöpe değil evlerinin önünde bulunan müsait alanlara ve bahçelerinde bulunan müsait yerlere bırakarak doğada yaşayan canlıların beslenmesi için katkıda bulunabilirler." dedi.

Ayrıca kuşların soğuktan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli bölgelerinde ağaçlara ahşaptan kuş evleri ve yemlikler asıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Jandarma, Ilgın, Ekonomi
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