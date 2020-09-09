Ilgın'da yol çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Ilgın Belediyesi tarafından sürdürülen yol asfaltlama çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve kilitli parke taşı çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Özellikle merkeze uzak mahallelerde yapılan sathi asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

Yol çalışmalarını yerinde inceleyip vatandaşların taleplerini dinleyen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 2020 yılı yol yapım çalışması için hazırlanan program kapsamında hedefe ulaşmaya az kaldığını dile getirdi. Ertaş, şunları kaydetti:

"Mahallerimizin birçok noktasında yol yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu sene hedefimiz 50.000 metre kare sathi asfalt ve 150.000 metre kare kilitli parke taşını mahallerimize kazandırmaktı. Bu hedefe yaklaşık olarak ulaşmış bulunmaktayız. Bu yıl içerisinde 35.000 metre kare sathi asfalt ve 78.000 metrekare kilitli parke taşı çalışmamızı tamamladık. Mahallelerimizin hangi noktasında yol eksiği varsa hepsini biliyor ve çalışmalarımızı bu kapsamda hazırlıyoruz. Tüm hemşehrilerime göstermiş oldukları ilgi ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah söz verdiğimiz gibi 56 mahallemizin tamamında yol yapım çalışmalarımızı devam ettireceğiz."