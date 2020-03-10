Ilgın'da yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın'da yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Ilgın'da yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtıldı

6 saat önce

Ilgın Tarım Kredi Kooperatifince çiftçilere yüze 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtılıyor.

Ilgın'da yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtıldı, System.String[]

Ilgın Tarım Kredi Kooperatifince çiftçilere yüze 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtılıyor.

Ilgın Tarım Kredi Kooperatifi yetkilisi Ziraat mühendisi Emrah Alkan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen nadas alanların değerlendirilmesi projesi kapsamında, yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtımının yapıldığını söyledi.

Ilgın'da yaklaşık 51 çiftçiye 19 ton 800 kilogram nohut tohumunun dağıtıldığını belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz Azkan cinsi nohutlarımız, antraknoz hastalığına dayanıklı, kök ve solgunluk hastalıklarına toleranslıdır ve dik gelişen, orta derece dallanan, erkenci, yemeklik bir çeşittir. Ayrıca kurağa ve soğuğa da dayanıklı bir bitkidir. Nohut yetiştiriciliği coğrafi yapı ve iklim özellikleri nedeniyle ilimiz tarımına uygun olması, sektörel anlamda kentte yeni bir üretim faaliyet alanının oluşması açısından önemlidir. Nohut, Ilgın tarımında yaygınlaşması önem arz eden ve ekonomik değeri yüksek olan bir baklagil ürünüdür. Bugün dağıtımını yaptığımız Azkan tohum çeşidi, nohut tarımı yapılan tüm bölgelere önerilmektedir."

Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:22 Kaynak: AA
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