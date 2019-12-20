Ilgın'da zabıta denetimleri - Son Dakika
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Ilgın'da zabıta denetimleri

6 saat önce

Ilgın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki işletmeleri denetledi.

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Ilgın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki işletmeleri denetledi.

İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, belediye zabıta ekiplerinin vatandaşların daha kaliteli ve daha temiz koşullarda hizmet alması için ilçede denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Ertaş gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İş yerlerinin, genel kurallara ve iş yeri türüne göre özel hususlara uyup uymadığına, işletmenin gerekli izinlerinin olup olmadığına ve ürünlerin saklanma koşullarına bakıyoruz. Denetimlerimizde olumsuzlukların tespiti halinde gerekli uyarıları yapıyoruz. İşletmelerimizin birçoğu gerekli uyarılar yapıldıktan sonra eksikliklerini gideriyor. Burada amaç, değerli esnaflarımıza ceza yazmak veya herhangi bir işletmeyi kapatmak değildir. Halkımızın sağlıklı, temiz ve güvenilir bir hizmet almasıdır. Halkımızın sağlığı, huzuru ve esenliği her şeyden önemlidir. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarımız da aldıkları ürünlerin üretim tarihlerine ve son kullanma tarihlerine dikkat etmelidir."

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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