Son Dakika Haberleri: Ilgın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ilgın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ilgın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Ilgın ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Eski Emniyet Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle 4 araç birbirine çarptı.


Kazada, bir kişi yaralandı. Yaralı Mukaddes Topçu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Fatih Mahallesi, Konya, Ilgın, Güncel
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