Ilgın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Konya'nın Ilgın ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya
'nın Ilgın
ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Fatih Mahallesi
Eski Emniyet Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle 4 araç birbirine çarptı.
Kazada, bir kişi yaralandı. Yaralı Mukaddes Topçu, ambulansla Dr. Vefa Tanır
Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:37 Kaynak: AA
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