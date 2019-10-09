Son Dakika Haberleri: Ilgın'daki küçükbaş hayvan üreticileri Çoban Festivali'ne katıldı
Son Dakika Güncel Ilgın'daki küçükbaş hayvan üreticileri Çoban Festivali'ne katıldı

Ilgın'daki küçükbaş hayvan üreticileri Çoban Festivali'ne katıldı

1 saat önce

Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, üyelerini Eskişehir'de düzenlenen Çoban Festivali'ne götürdü.

Ilgın'daki küçükbaş hayvan üreticileri Çoban Festivali'ne katıldı, System.String[]

Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, üyelerini Eskişehir'de düzenlenen Çoban Festivali'ne götürdü.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 'KOP ile Bilinçli Üretici' projesi kapsamında 2. teknik geziyi düzenlediklerini hatırlatan dernek başkanı Abdullah Altan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin farklı illerinden gelen çobanların buluştuğu 'Çoban Festivali', 'Küçükbaş Hayvan Fuarı' ve alanında uzman 4 profesör hocamızın katıldığı 'Küçükbaş Çalıştayı'na üyelerimizle birlikte katıldık. Üreticilerimiz işletmelerindeki sorunları birinci ağızdan hocalarıma sorma fırsatı buldu. Ayrıca dernek faaliyetlerimizi, derneğimizin proje ortaklığını ve üretime katkısını sahneden tüm ülkedeki çobanlarımızla paylaşma şansı yakaladık. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştirme adına ne tür bir faaliyet olursa orada stant kurmaya ve yerli ırklarımızı tanıtmaya devam edeceğim."

Üreticileri bilinçlendirme adına yapılan projeden duyduğu memnuniyeti iade eden Altan, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veli Uğur'a desteklerinden dolayı üreticiler adına teşekkür etti.

Konya Ovası Projesi, Eskişehir, Türkiye, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütüne iki seçenek: Ya kaçarlar ya da durdurmak zorunda kalırız
Gomis'ten Türkiye açıklaması: Hayatımın bir döneminde İstanbul'da yaşamak istiyorum İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:29:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ilgın'daki küçükbaş hayvan üreticileri Çoban Festivali'ne katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]