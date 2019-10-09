Ilgın'daki küçükbaş hayvan üreticileri Çoban Festivali'ne katıldı

Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, üyelerini Eskişehir'de düzenlenen Çoban Festivali'ne götürdü.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 'KOP ile Bilinçli Üretici' projesi kapsamında 2. teknik geziyi düzenlediklerini hatırlatan dernek başkanı Abdullah Altan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin farklı illerinden gelen çobanların buluştuğu 'Çoban Festivali', 'Küçükbaş Hayvan Fuarı' ve alanında uzman 4 profesör hocamızın katıldığı 'Küçükbaş Çalıştayı'na üyelerimizle birlikte katıldık. Üreticilerimiz işletmelerindeki sorunları birinci ağızdan hocalarıma sorma fırsatı buldu. Ayrıca dernek faaliyetlerimizi, derneğimizin proje ortaklığını ve üretime katkısını sahneden tüm ülkedeki çobanlarımızla paylaşma şansı yakaladık. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştirme adına ne tür bir faaliyet olursa orada stant kurmaya ve yerli ırklarımızı tanıtmaya devam edeceğim."

Üreticileri bilinçlendirme adına yapılan projeden duyduğu memnuniyeti iade eden Altan, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veli Uğur'a desteklerinden dolayı üreticiler adına teşekkür etti.