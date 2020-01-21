Ilgın'dan İdlib'e yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
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Ilgın'dan İdlib'e yardım tırı yola çıktı

6 saat önce

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ilgın Temsilciliği öncülüğünde başlatılan "İdlib Acil Yardım Kampanyası" kapsamında, Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Ilgın'dan İdlib'e yardım tırı yola çıktı, System.String[]

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ilgın Temsilciliği öncülüğünde başlatılan "İdlib Acil Yardım Kampanyası" kapsamında, Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Nevzat İspir Caddesi'ndeki Yardım Merkezi önünde tırın uğurlanması için tören düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Ilgın Temsilcisi Abdullah yağcı, törende yaptığı konuşmada, "Hayırseverler ile sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 200 yatak, bin 200 battaniye, 600 çift çocuk botu, çocuk bezi, un, kuru gıda, atkı, bere, oyuncak, pantolon, ayakkabı, mont gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan tam teşekküllü bir yardım tırını, Suriye'de savaş nedeniyle zor durumda olan insanlara ulaştırmak üzere uğurluyoruz." dedi.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu da konuşmasında, "İHH Ilgın Temsilciliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında hayırsever Ilgın halkının destekleri ile oluşturulan yardım tırını bölgeye dualarla uğurlamak için buradayız, başta İHH temsilcimiz ve ekibi olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinden ötürü aziz Ilgın halkına teşekkür ederim. Ilgın halkı hep yardımseverliğini göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir. inşallah bölgedeki acıların biran evvel dinmesi ve bu zulmün bitmesi için dua ediyoruz." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yardım tırı dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

Törene, Tügva İlçe Temsilcisi Ramazan Yağcı, AK Parti Ilgın Gençlik Kolları Başkanı Ersin Kurtçu ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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