Son Dakika Haberleri: Ilgın'dan Yemen'e Sergili Destek

Ilgın'dan Yemen'e Sergili Destek

6 dakika önce

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği, Yemen'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Tarihi Lala Mustafa Paşa Külliyesi avlusunda resim sergisi açtı.

Ilgın'dan Yemen'e Sergili Destek, System.String[]
Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilciliği, Yemen'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Tarihi Lala Mustafa Paşa Külliyesi avlusunda resim sergisi açtı.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Ilgın Temsilcilisi Abdullah Yağcı, sergi açılışında yaptığı açıklamada, Yemen'de ciddi bir insani kriz yaşandığını söyledi.

Yemen'de 21 milyon insanın, temel ihtiyaç malzemelerinin en başında gelen gıdaya ulaşmada ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Yağcı, "İHH olarak Yemen'de yaşanan kriz bu boyutlara ulaşmadan önce de orada çalışma yapıyorduk. Şimdi de oradayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Yemen'deki kardeşlerimize gıda desteğinin yanında, sağlık alanında da çeşitli yardımlar ulaştırıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:29 Kaynak: AA

İHH, Ilgın, Yemen, Güncel
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