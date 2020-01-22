Ilgın Emniyet Müdürü Gödeş görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın Emniyet Müdürü Gödeş görevine başladı - Son Dakika

Ilgın Emniyet Müdürü Gödeş görevine başladı

6 saat önce

Ilgın'a İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Gödeş görevine başladı.

Ilgın Emniyet Müdürü Gödeş görevine başladı, System.String[]

Ilgın'a İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Gödeş görevine başladı.

Gödeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin huzur ve güveni için çalışacağını söyledi.

Ilgın'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gödeş, "Ilgın genel olarak sakin, güzel ve düzenli bir ilçemiz. Esnafı işinde gücünde, şu an tanışma aşamasındayız. İnşallah ilerleyen zamanda Ilgın'ın sorunlarını vatandaşlarımızla birlikte çözmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu da, Gödeş'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Huzur, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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