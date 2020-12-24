Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası "Biz Bize Yeteriz" alışveriş kampanyası başlattı - Son Dakika

Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası "Biz Bize Yeteriz" alışveriş kampanyası başlattı

24.12.2020 14:01
Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası, başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyası ile alışverişini yerel esnaftan yapana çekilişle bin lira hediye çeki verecek.

Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası, başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyası ile alışverişini yerel esnaftan yapana çekilişle bin lira hediye çeki verecek.

Oda Başkanı Selahattin Can, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza destek amaçlı 'Biz Bize Yeteriz' adlı alışveriş kampanyası başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnafımızdan 28-31 Aralık tarihleri arasında en az 150 lira ve üstü alışveriş yapan kişiler arasından yapacağımız çekiliş sonucunda bir kişiye bin lira hediye çeki verilecektir. Kampanyaya katılmak isteyen halkımız katılım şartları hakkında odamızdan bilgi alabilirler."

Başkan Can, çekilişin 08 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını bildirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası 'Biz Bize Yeteriz' alışveriş kampanyası başlattı - Son Dakika


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