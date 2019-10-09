Son Dakika Haberleri: Ilgın Gönül Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu
Son Dakika Güncel Ilgın Gönül Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu

Ilgın Gönül Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu

57 dakika önce

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, belediye bünyesinde faaliyet gösterecek olan "Ilgın Gönül Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"nin kurulduğunu belirtti.

Ilgın Gönül Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu, System.String[]

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, belediye bünyesinde faaliyet gösterecek olan "Ilgın Gönül Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"nin kurulduğunu belirtti.

Derneğin gıda bankacılığı üzerine kurulmuş bir dernek olduğuna dikkati çeken Başkan Yalçın Ertaş AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Derneğimiz gıda bankacılığı üzerine kurulmuş, kurumlar, katma değer ve gelir vergilerinde muafiyet ve istisnalar taşıyan bir dernektir. Buraya yapacağınız bağışlar, gelir ve kurumlar vergisi kanununa göre indirim kabul edilebilecektir. Bu gıda bankacılığının en önemli hususlarından bir yapılacak bağışın gıda, temizlik, giyecek ve yakacak olmasıdır. Ilgınlı hemşehrilerimizden talebimiz ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kurmuş olduğumuz bu dernek aracılığı ile yardım etmeye çalışmalarıdır. Dernek yönetimi sadece belediye değil Ilgınlı iş adamlarımızdan da oluşmaktadır. Bağışta bulunan esnaf kardeşlerimiz, yardım yapmanın yanında yüzde 20 de vergi matrahında indiriminden yararlanmış olacaklar. Bununla beraberde alımlarında katma değer vergisi de ödemeyecekler. Ben Ilgınlı hemşehrilerimize hayırlı olsun derken yardımlarını da derneğimiz üzerinden yapmaya davet ediyorum."

Derneğin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Ertaş, derneğin sosyal market olarak da faaliyet göstereceğini sözlerine ekledi.

Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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