Ilgın heyetinden Taban'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın heyetinden Taban'a ziyaret - Son Dakika

Ilgın heyetinden Taban'a ziyaret

6 saat önce

Ilgın Kaymakamı Fatih Kadiroğlu ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın da yer aldığı heyet, bir dizi ziyaret için geldikleri İnegöl'de Belediye Başkanı Alper Taban'ı da makamında ziyaret etti.

Ilgın heyetinden Taban'a ziyaret, System.String[]

Ilgın Kaymakamı Fatih Kadiroğlu ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın da yer aldığı heyet, bir dizi ziyaret için geldikleri İnegöl'de Belediye Başkanı Alper Taban'ı da makamında ziyaret etti.


İnegöl'de 7 yıl Vergi Dairesi Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 2019 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde belediye başkanı seçilen Yalçın Ertaş, Ilgın Kaymakamı Fatih Kadiroğlu ve beraberindeki bir heyetle İnegöl'e geldi. İnegöl ziyareti sırasında farklı ziyaretler ve temaslarda bulunan Kaymakam Kadiroğlu, Başkan Ertaş ve beraberindeki heyet, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı da ziyaret etti. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İTSO yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, Ilgın ile İnegöl arasında kurulan gönül köprülerinden bahsedilerek her iki şehir adına istişarelerde bulunuldu.


Ilgın heyetini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Daha önce şehrimizde Vergi Dairesi Müdürlüğü yapmış olan Yalçın Ertaş ve yine daha önce Bursa Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan kaymakamımızı İnegöl'ümüzde tekrar görmek bizleri mutlu etti. Bizler de Yalçın Başkanımızla birlikte Ilgın'la ilgili daha fazla fikir sahibi olmaya başladık. Sağ olsun kendileri ile zaman zaman görüşme fırsatımız da oluyor. Her iki şehir adına güzel bir gönül köprüsü kuruldu. Ben tekrar konuklarımıza hoş geldiniz dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.


Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ise şehirlerinde yapacakları yatırımlar ve planlamalara ilişkin İnegöl'de öğrendiği pek çok şeyi örnek aldığını ifade etti. Ertaş, "İnegöl benim için çok özel bir şehir. Burada yaptığım 7 yıllık görevimde çok özel tecrübeler kazandım. Bunları inşallah Ilgın'da hizmete dökerim. Ilgın tarihi özelliğinin yanı sıra şimdilerde hayvancılıkta yeni bir hamle gerçekleştirmek istiyor. Şehrimizde organize sanayi bölgesi oluşturma çalışmalarına başladık" diye konuştu. - BURSA

Yalçın Ertaş, Alper Taban, İnegöl, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
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