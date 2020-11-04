Ilgın İHH arama kurtarma ekibi, İzmir'deki çalışmalarının ardından ilçeye döndü - Son Dakika

Ilgın İHH arama kurtarma ekibi, İzmir'deki çalışmaların tamamlanmasının ardından Ilgın'a döndü

Arama kurtarma ekibini Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Apil, Yeniden Refah Partisi ilçe Başkanı Hasan Doğan, İHH Ilgın temsilciliği yönetimi ve diğer gönüllüler karşıladı.

Başkan Ertaş, Ilgın İHH arama kurtarma ekibine üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ilgın İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Zübeyir Bütün ise deprem haberini aldıktan sonra AFAD'ın talebi üzerine hızlı bir şekilde hazırlanıp bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

Gece saat 3 sıralarında afet bölgesine ulaştıklarını ifade eden Bütün, şunları kaydetti:

"Afet bölgesinde AFAD'ın bizi görevlendirdiği enkazda hemen arama kurtarma çalışmalarına başladık. Şükürler olsun depremin 91. saatinde 4 yaşındaki Ayla isimli kızımızı da enkazdan sağ olarak çıkardık. AFAD'ın 'illerinize dönebilirsiniz' talimatı ile birlikte akşam saatlerinde ilçemize döndük. Herkese desteklerinden ötürü teşekkür ederim."

İHH Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı da 1. derece deprem bölgesi olması nedeniyle uzun çalışmalar sonucu Ilgın'da bir arama kurtarma ekibi kurduklarını bildirdi.

İzmir'e giden ekibin üstün gayretle bölgede çalıştığını dile getiren Yağcı, "İnşallah arama kurtarma ekibimizi daha donanımlı hale getireceğiz, gönüllüler için eğitimler vereceğiz. Rabbim bu millete bu ümmete bir daha böyle acılar yaşatmasın, bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.