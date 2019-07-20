Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet yarışları yapıldı
58 dakika önce
Konya'nın Ilgın ilçesinde, Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet yarışları yapıldı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:01 Kaynak: İHA
'nın Ilgın
ilçesinde, Ilgın Kaplıca
Kupası bisiklet yarışları yapıldı.
İki kategoride yapılan yarışmalara, Ilgın Belediye Spor
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Spor Kulübü bisiklet takımı, Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Spor Kulübü ve Çatalhöyük Çumra
Belediye Spor bisiklet takımlarından toplam 50 sporcu katıldı. İlçe protokolü ve vatandaşların ilgiyle izlediği yarış 15 Temmuz Şehitler Meydanından başladı. Yarışta sporcular birincilik için ter döktü. 15 Temmuz Şehitler Meydanında başlayan yarış Eski Devlet Hastanesi
kavşağı ile Çukur
Cami önü arasında yapıldı. 1.800 metreden oluşan etapta Yıldız A-Grubu 20 tur, Yıldız B-Grubu ise 16 tur yaptı. Dereceye giren sporculardan 4. ve 5. olanlara para ödülü, 1, 2 ve 3. olanlara para ödülü ve madalya veridi. - KONYA
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