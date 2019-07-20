Son Dakika Haberleri: Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet yarışları yapıldı
Son Dakika Spor Haber

Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet yarışları yapıldı

58 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet yarışları yapıldı.

Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet yarışları yapıldı, System.String[]
Konya'nın Ilgın ilçesinde, Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet yarışları yapıldı.

İki kategoride yapılan yarışmalara, Ilgın Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü bisiklet takımı, Taşkent Spor Kulübü bisiklet takımı, Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Spor Kulübü ve Çatalhöyük Çumra Belediye Spor bisiklet takımlarından toplam 50 sporcu katıldı. İlçe protokolü ve vatandaşların ilgiyle izlediği yarış 15 Temmuz Şehitler Meydanından başladı. Yarışta sporcular birincilik için ter döktü. 15 Temmuz Şehitler Meydanında başlayan yarış Eski Devlet Hastanesi kavşağı ile Çukur Cami önü arasında yapıldı. 1.800 metreden oluşan etapta Yıldız A-Grubu 20 tur, Yıldız B-Grubu ise 16 tur yaptı. Dereceye giren sporculardan 4. ve 5. olanlara para ödülü, 1, 2 ve 3. olanlara para ödülü ve madalya veridi. - KONYA
Kaplıca, Konya, Ilgın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa 25 bin liraya alıcısını bekliyor Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Matthijs de Ligt: Juventus'a Sarri için geldim Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 22:00:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ilgın Kaplıca Kupası bisiklet yarışları yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]