Son Dakika Haberleri: Ilgın Kaplıcaları tanıtım çalışmaları
Son Dakika Güncel Ilgın Kaplıcaları tanıtım çalışmaları

Ilgın Kaplıcaları tanıtım çalışmaları

1 saat önce

Ilgın Belediyesi 8 asılık Ilgın Kaplıcaları'nın tanıtımı için hazırlattığı "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" etiketlerini araçlara yapıştırıyor.

Ilgın Kaplıcaları tanıtım çalışmaları, System.String[]

Ilgın Belediyesi 8 asılık Ilgın Kaplıcaları'nın tanıtımı için hazırlattığı "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" etiketlerini araçlara yapıştırıyor.

Ilgın Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi.

"Şehrimizin ve kaplıcalarımızın ismini her yerde duyurmak için hazırlanmış olan "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" araç stickerlarını belediyemiz çözüm masasından temin edebilirsiniz. Tüm hemşehrilerimizden destek bekliyoruz." denildi.


Hazırlanan stickerlarda Ilgın logosunun altında "Şehr-i Şifa Ilgın Kaplıcaları" yazısı yer alıyor.

Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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