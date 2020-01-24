Ilgın Kaymakamı tüm öğretmenlere kitap hediye ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın Kaymakamı tüm öğretmenlere kitap hediye ediyor - Son Dakika

Ilgın Kaymakamı tüm öğretmenlere kitap hediye ediyor

6 saat önce

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ilçede görev yapan tüm öğretmenlere kitap hediye ediyor.

Ilgın Kaymakamı tüm öğretmenlere kitap hediye ediyor, System.String[]

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ilçede görev yapan tüm öğretmenlere kitap hediye ediyor.

"Her öğretmene bir kitap projesi" sloganıyla bütün okulları ziyaret ederek öğretmenlerle buluşan İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, öğretmenlerle bir süre sohbet edip, isteklerini dinledikten sonra kendilerine kitap hediye ediyor.

Öğretmenlere hediye ettiği kitapların Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere tavsiye ettiği kitaplar arasından seçtiklerini belirten Kadiroğlu şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, ağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcilerine kitap hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç da girişiminden dolayı Kadiroğlu'na teşekkür etti.

Fatih Kadiroğlu, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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