Ilgın Müftülüğü ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı - Son Dakika

Konya'da Ilgın Müftülüğü tarafından düzenlenen yardımlar devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının vatandaşlara vermiş olduğu maddi ve manevi zararların bir nebze de olsa hafifletilmesi maksadıyla, müftülük ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Ilgın Müftüsü Abdurrahim Kocagöl, Türk Diyanet Vakfı'nın acil durumlarda insani yardım gibi faaliyetlerle çok sayıda vatandaşa şefkat elini uzattığını anımsattı.

Kocagöl, "İlçe müftülüğümüz öncülüğünde din görevlilerimiz ve muhtarlar tarafından, ilçe merkezi ve kenar mahallelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, kahir ekseriyeti et ve et ürünlerinden oluşan gıda paketleri ulaştırılmıştır. Ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde tedbirlere riayet edilerek Diyanet Vakfı'nın gönüllü din görevlilerinden oluşan komisyonca gerçekleştirilen ve kış mevsiminde insanların içini ısıtan ziyaret ve yardım faaliyetleri, halkımız tarafından takdirle karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.