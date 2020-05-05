Ilgın Organize Sanayi Bölgesi için ilk tapu alındı - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi'nin 607 bin 90 metrekarelik ilk tapusu Belediye Başkanı Yalçın Ertaş tarafından teslim alındı.

Uzun yıllardır hayali kurulan Ilgın Organize Sanayi Bölgesi için yoğun bir mesai harcayan Ilgın Belediyesi, hak sahipleriyle toplantılar gerçekleştirdi ve müteşebbis heyetinin oluşturulması sonrasında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Organize Sanayi Bölgesi bulunan alanlarda incelemeler yaptı.

İncelemelerin ardından, Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nin 607 bin 90 metrekarelik ilk tapusu Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vehbi Özlen tarafından Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'ndan teslim alındı.

Ilgınlı hemşehrilerine verdiği sözlerin sonuna kadar arkasında olduğunu ve ilçe için hizmet etmeye aşkla devam edeceğini belirten Ertaş "Müteşebbis heyetinin oluşturulması ve yapılan yoğun çalışmalar neticesinde elhamdülillah bugün Ilgın Organize Sanayi Bölgemizin ilk tapusunu teslim aldık. İnşallah kurulumu bitip sanayi kuruluşları bir bir faaliyete geçmeye başladığında, Ilgın sadece bölgemizin değil ülkemizin de önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisi olacak, bölgemizin de istihdamına önemli katkılar sunacak. Ilgın'ımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.