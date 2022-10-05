Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nde jeolojik etüt çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
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Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nde jeolojik etüt çalışmaları yapılıyor

05.10.2022 15:49
Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nde jeolojik etüt çalışmaları yapılıyor

Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları başladı.

Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları başladı.

Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ilgın Zaferiye Mahallesi Tuz Mevkisinde 156 hektar alan üzerine kurulacak OSB'ye ön başvurularla yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda organize sanayi için büyük adımlara imza attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçemizin dünden bugüne her metrekaresindeki sorumluluğumuzun bilincinde olarak en iyi hizmeti en hızlı şekilde sunma gayreti içerisindeyiz. Ilgın OSB için yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde 1 Ağustos'ta tarihi itibarıyla başlayan ön başvurulara şu an için 32 başvuru yapılmıştır. Bugün burada imar planına esas jeolojik etüt çalışmamızı başlatmış bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda fabrikaların şehrimizde bir bir kurulduğuna hep birlikte tanık olacağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nde jeolojik etüt çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

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