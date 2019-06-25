Son Dakika Haberleri: Ilgın Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu hizmete girdi
Son Dakika Güncel Haber

Ilgın Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu hizmete girdi

1 saat önce

Bölge üretici ve esnafının alım satım işlemlerini daha hızlı ve modern altyapı ile gerçekleştirmesi için, Ilgın Ticaret Borsası tarafından elektronik satış salonu projesi hayata geçirildi.

Ilgın Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu hizmete girdi, System.String[]
Bölge üretici ve esnafının alım satım işlemlerini daha hızlı ve modern altyapı ile gerçekleştirmesi için, Ilgın Ticaret Borsası tarafından elektronik satış salonu projesi hayata geçirildi.

Ilgın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin ürünlerinin elektronik ortamda alım satımının yapıldığı ve en son teknolojinin kullanıldığı elektronik satış salonunun hizmet vermeye başladığını belirterek, şunları kaydetti;
"Elektronik Satış Salonumuzda bölge üreticisi ve daha fazla alıcı bir araya getirilecek, elektronik satış sistemi ile satış işlemlerine güvenlik, hız ve standart getirerek ürünlerin reel fiyattan alınıp satılmasına imkan sağlanacaktır. Alıcı ve satıcının memnuniyeti en üst düzeyde sağlanarak, bölgenin tarım ekonomisine ivme kazandırılmasını amaçladık. Bu kapsamda teknik alt yapıya sahip Konya ilçeleri arasında ilk dijital salona sahibiz. Yeni harman döneminde kullanılacak satış salonumuzun bölge üreticilerimize, esnaflarımıza ve Ilgınımıza hayırlı olmasını dileriz."
Elektronik salonda, Düğer Mahallesi'nden Mustafa Kaya'ya ait ilk ürün olan arpa, 1 lira 188 kuruştan alıcı buldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Lütfi Koç, Ilgın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ilgın Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu hizmete girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]