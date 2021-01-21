Ilgın Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime destek için tablet bağışı - Son Dakika

Ilgın Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime destek için tablet bağışı

21.01.2021 11:31
Ilgın Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime destek için tablet bağışı, System.String[]

TOBB tarafından başlatılan kampanya kapsamında her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımları salgın nedeniyle bu yıl tablet bilgisayar olarak gerçekleştiriliyor.

TOBB tarafından başlatılan kampanya kapsamında her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımları salgın nedeniyle bu yıl tablet bilgisayar olarak gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Ilgın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Koç ve Genel Sekreter Emrah Sürücü, Ilgın Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç ile Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz'ı ziyaret ederek "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, uzaktan eğitimin yapıldığı bu süreçte TOBB tarafından başlatılan tablet dağıtım kampanyası nedeniyle Koç'a teşekkürlerini iletti.

Ilgın Ticaret Borsası Hizmet Binasında düzenlenen tablet teslim töreninde, Koç ile Kılınç tarafından imzalanan protokolle tabletler, Ilgın Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Koç, burada yaptığı konuşmada, "Borsamıza gönderilen 55 tableti ve borsamız tarafından temini yapılan 13 tabletle, 68 tablet bilgisayarı şehrimizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere teslim ettik. Kurum olarak eğitim konusunda üzerimize ne düşüyorsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Lütfi Koç, Ticaret, Tablet, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgın Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime destek için tablet bağışı - Son Dakika


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