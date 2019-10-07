Son Dakika Haberleri: Ilgın Zabıtası denetimleri hızlandırdı
Son Dakika Güncel Ilgın Zabıtası denetimleri hızlandırdı

Ilgın Zabıtası denetimleri hızlandırdı

1 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren fırın, pastane, lokanta gibi gıda satışı yapılan noktaları denetledi.

Ilgın Zabıtası denetimleri hızlandırdı, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren fırın, pastane, lokanta gibi gıda satışı yapılan noktaları denetledi.


İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, hijyen belgesinin yanı sıra genel hijyen koşullarını da kontrol eden ekipler, satışa hazır ürünlerin son kullanma tarihini, fiyat etiketini ve gramajlarını denetleyerek eksiklikleri tutanakla kayıt altına aldı. Kural ihlali yapan iş yerleri, eksiklerini ve hatalarını gidermeleri adına uyarıldı. Verilen süre zarfında uyarılar dikkate alınmadığı takdirde yasal işlemlerin başlatılacağı konusunda iş yerleri bilgilendirildi.


Denetimler kapsamında işyeri sahipleri ve çalışanları, uyulması gereken kurallar noktasında da bilgilendirildi. - KONYA

Zabıta, Konya, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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