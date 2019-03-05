Son Dakika Haberleri: Ilgın Ziraat Odası Başkanı Kara Göreve Başladı

Ilgın Ziraat Odası Başkanı Kara Göreve Başladı

2 saat önce

Ilgın ilçesinde geçtiğimiz 28 Şubat Perşembe günü yapılan oda seçimlerinde Ilgın Ziraat Odası Başkanı seçilen Ahmet Kara göreve başladı.

Ilgın Ziraat Odası Başkanı Kara Göreve Başladı, System.String[]
Ilgın ilçesinde geçtiğimiz 28 Şubat Perşembe günü yapılan oda seçimlerinde Ilgın Ziraat Odası Başkanı seçilen Ahmet Kara göreve başladı.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin konferans salonunda yapılan seçimlerin sonucunda oda başkanlığını kazanan Kara, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk görevine başladı.

Başkan Kara ilk toplantının başlangıcında yaptığı açıklamada, "Ilgın Ziraat Odası yönetimi olarak İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatamızı aldıktan sonra dualarla kurbanımızı keserek göreve başladık. İlk yönetim kurulu toplantımızı yapıyoruz. İlerleyen günlerde ekibimizle beraber çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz yararına güzel hizmetler yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Ilgın çiftçimizin ekonomik yönden daha güçlü hali getirmek için el ele verip hep birlikte çalışacağız. Oluşturmuş olduğumuz yeni yönetim kurulunun çiftçilerimize de hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:39 Kaynak: AA

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