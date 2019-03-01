Ilgın Ziraat Odası Başkanlığına Ahmet Kara Seçildi

Ilgın Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Ahmet Kara, başkanlığa seçildi.

Ilgın Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Ahmet Kara, başkanlığa seçildi.





TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin konferans salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul'da, oyların çoğunu alan Ahmet Kara, Ilgın Ziraat Odası başkanı oldu.





Seçimlere katılan 56 delegenin 55'i oy kullanırken, mevcut başkan Selamet Demir 21, Ahmet Kara 32 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.



Seçimin ardından konuşan Başkan Kara, "Demokratik bir seçim yaşadık. Hizmet yarışında çiftçilerimiz teveccühünü bizden yana kullandı. Oy veren de vermeyen de herkese teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı, biz de yeni vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizde halkımızın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Hep birlikte sorunlarımızı çözeceğiz." diye konuştu.





Yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine, Aşır Arslan, Hakan Polat, Yunus Emre Şahin, Süleyman Koç, Sadrettin Arıkan ve Mehmet Avcı seçildi.

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