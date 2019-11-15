Son Dakika Haberleri: Ilgın Ziraat Odası şeker ölçüm soruşturmasına müdahil oldu
Son Dakika Güncel Ilgın Ziraat Odası şeker ölçüm soruşturmasına müdahil oldu - Son Dakika

Ilgın Ziraat Odası şeker ölçüm soruşturmasına müdahil oldu

6 saat önce

Ilgın Ziraat Odasının polar soruşturmasına müdahil olduğu bildirildi.

Ilgın Ziraat Odası şeker ölçüm soruşturmasına müdahil oldu, System.String[]

Ilgın Ziraat Odasının polar soruşturmasına müdahil olduğu bildirildi.

Ilgın Ziraat Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada oda olarak bir çiftçinin şikayeti ile başlatılan şeker ölçüm soruşturmasına müdahil olunduğu ifade edilerek şöyle denildi:

"Ilgın Ziraat Odası Başkanlığı olarak, pancar ürünü teslim dönemlerinde çiftçimizin sürekli olarak gündemini oluşturan ürünün şeker ölçüm oranlarının eksik belirlendiği veya hata yapıldığına dair itirazlar ve içerisinde bulunduğumuz pancar teslim döneminde Ilgın Şeker Fabrikası Şeker Ölçüm Birimi'nde görevli olan duyarlı bir vatandaşımızın odamıza yapmış olduğu müracaat ile verdiği bilgiler ve vatandaşımızın Ilgın Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu suç duyurusuna dayanarak bütün çiftçilerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve temin etmek için gerek suç duyurusunda bulunmak gerekse daha önce başlatılan soruşturma dosyasına müdahil olmakla sürece dahil olduğumuzu buradan tüm çiftlerimize bildirmek isteriz. Sonucun bütün pancar ekicilerimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz. Ilgın çiftçisine her zaman yanlarında olduğumuzu Allah'ın izniyle hissettireceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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