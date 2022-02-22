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İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - Son Dakika

İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

22.02.2022 10:27
İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

Üsküdar'da bir binaya ait dairenin arka cephesinde yer alan kapının, çıkışı olmaması görenleri şaşkına çeviriyor.

Üsküdar'da bir binaya ait dairenin arka cephesinde yer alan kapının, çıkışı olmaması görenleri şaşkına çeviriyor. Kapının önünde balkon ya da merdiven bulunmadığını gören vatandaşlar cep telefonu ile ilginç yapıyı kayda alıyor.

Üsküdar'da, yapımı yıllar önce tamamlanan 5 katlı bir binaya ait dairenin arka cephesinde bulunan kapı görenleri şaşkına çeviriyor. Binanın 1. katında yer alan dairenin kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı bulunmuyor. Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven ya da balkon olmadığını görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Vatandaşlardan kimiyse ilginç yapıyı cep telefonu ile kayda alıyor.

"GERÇEKTEN FIKRA GİBİ"

Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, "Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık. Ayrıca oldukça eski bir bina. Görenler zaten telefona sarılıyor. İnşallah o kapıyı açıp bir gün açıklama yapar. Herkes de anlar ne olduğunu" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok
İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok
İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok
İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok
İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

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Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok Üsküdar'da ilginç bina: Kapısı var, çıkışı yok

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlginç bina: Kapısı var, çıkışı yok - Son Dakika
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