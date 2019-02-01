İlginç Çin Tedavilerini Denedim! ????

Başta ben olmak üzere sizlerinde çok merak ettiği Çin tıbbı yöntemlerini araştırdım, buldum bir de hepsini denedim. Yüz akupunkturu, kupa çekme, kulak mumu ile kulak temizliği, lazer akupunktur ve daha nicesi.

Başta ben olmak üzere sizlerinde çok merak ettiği Çin tıbbı yöntemlerini araştırdım, buldum bir de hepsini denedim. Yüz akupunkturu, kupa çekme, kulak mumu ile kulak temizliği, lazer akupunktur ve daha nicesi. Birbirinden enteresan ve faydalı bu uygulamaları siz nasıl buldunuz? Umarım keyifle izlersiniz!

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