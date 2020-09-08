İlginç evlilik teklifi 'sosyal mesafe' cezasıyla bitti - Son Dakika

İlginç evlilik teklifi 'sosyal mesafe' cezasıyla bitti

Evlilik teklifine 'evet' cevabı alan genç, polislerden düğün hediyesi olarak 'ceza' yedi

ADIYAMAN - Adıyaman'da sevdiği kıza arkadaşları ile birlikte meşaleli evlilik teklifinde bulunan gence, 'sosyal mesafe' kurallarına aykırı davranmaktan 900 TL ceza kesildi.

Olay Adıyaman'ın Kahta ilçesine yaşandı. Doğan Yücel isimli genç, sevdiği İpek N.'ye ilginç bir evlilik teklifi yapmak istedi. Arkadaşları ile bir araya gelen ve meşaleler yakarak, "Ömrüme ömür katanım, benimle evlenir misin?" yazılı pankart ile cep telefonundan görüntülü olarak sevdiği kıza evlilik teklif etti.

Cep telefonu ile görüntülü olarak yapılan evlilik teklifine İpek N., 'evet' cevabı verdi. Bu esnada polise 'sosyal mesafe kurallarına uymayan kalabalık bir gurup' olduğu yönünde ihbar gelince polis ekipleri gençlerin bulunduğu yere geldi.

Polis sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tüm şahıslara ceza kesmek istedi ancak damat adayı, evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarını kendisinin çağırdığını ve kendisine ceza kesilmesini istedi. Polisler, damat adayına 900 TL . sosyal mesafe kuralından ceza kesti.

Doğan Yücel, bir yıldan beri sevdiği kıza evlilik teklifi yapmasının ardından, polislerin kendisine düğün hediyesi olarak 'ceza' kestiğini belirtti.

Yücel, "Cep telefonundan görüntülü olarak evlilik teklifi yaptıktan sonra polisler geldi. Sosyal mesafeye uymadığımız için bize ceza keseceklerini söylediler. Kızın teklife evet cevabını verdiğini söyleyince, polis bana gülümseyerek o zaman sana düğün hediyesi olarak ceza keseceğiz dedi. Hepimize kesecekti, ben sadece bana kesmelerini isteyince sadece bana kestiler. 900 TL ceza yedim ama hiç önemli değil. Evet cevabını aldım ama sosyal mesafe cezasından kurtulamadım, çokta mutluyum. Darısı bütün bekarlara olsun" diye konuştu.