İlginç evlilik yıldönümü kutlaması: Taşıma asansörüyle 5'inci kata çıktı

Eryılmaz: "Hanımın hoşuna gitti, gözyaşlarını tutamadı"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta evden eve taşımacılık yapan bir genç, eşine evlilik yıl dönümü nedeniyle ilginç bir sürpriz yaptı. Genç adam, merdivenli taşıma asansörü ile 5 kattaki evlerinin balkonuna kadar çıkarak eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutladı.

İsmail Eryılmaz, evliliklerinin ikinci yılında eşi Mislina Eryılmaz'a sürpriz yapmak istedi. İki yıl önce eşine baraj kenarında evlilik teklifi yapan Eryılmaz, eşinin yüksek beklentisini karşılıksız bırakmayarak baba ve ağabeyi ile çalıştıkları evden eve taşıma yapılan merdivenli taşıma asansörü ile eşine sürpriz yaptı.

Onikişubat ilçesindeki 15 katlı bir apartmanın beşinci katında yaşayan Eryılmaz, eşini arayarak kapıdan değil balkondan geleceğini söyledi. Eşi için gül yaprakları ve çiçek buketi hazırlayan İsmail Eryılmaz, asansörün üzerine çıkarak evine balkondan giriş yaptı. Genç adam, eşi ile evlilik yıl dönümünü kutlarken o anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Beklentinin her yıl artarak devam ettiğini ve eşini mutlu etmek için çalıştığını söyleyen İsmail Eryılmaz, "2020 yılında eşime güzel bir evlenme teklifi yapmıştım. 2 yıl sonra hanımım bana, 'ne yapacaksın o zaman öyle yapmış, şimdi ne yapacaksın' demesinin ardından biz de arkadaşlarla ofiste otururken bir fikir geldi. Asansörümüzü binanın beşinci katına kurduk hanıma mesaj attım, 'Sen beni kapıdan bekliyorsun ama ben balkondan geliyorum' dedim. İnşallah önümüzdeki yıl 25 katlı bir yerde yıl dönümü kutlamak istiyorum. Çıtayı her zaman yüksek tutmak istiyorum. Paraşüt ile asansörden eve atlamak istiyorum. Hanımın hoşuna gitti ve gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyaya attık ve tepkiler güzel oldu" dedi.

İsmail Eryılmaz'ın ağabeyi Enes Eryılmaz ise, "Gelin hanımın çok hoşuna gitti insanların da beğenisini kazandı" dedi.

Baba İdris Eryılmaz ise, "Oğlumun yaptığı kutlama güzel oldu" dedi.