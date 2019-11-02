Son Dakika Haberleri: İlginç kaza güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel İlginç kaza güvenlik kamerasında

İlginç kaza güvenlik kamerasında

6 saat önce

Sivas'ta meydana gelen ilginç bir trafik kazası güvenlik kameraları ile an ve an kaydedildi.

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Sivas'ta meydana gelen ilginç bir trafik kazası güvenlik kameraları ile an ve an kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Kümbet mahallesindeki bir ara sokakta meydana geldi. Kazada, aracının ön tekeri kaldırıma sıkışan sürücü aracını kurtarmak için gaz pedalına yüklenince bir anda sıkıştığı yerden kurtulan araç önce arkasında bulunan bir kadına, ardından binanın duvarına son olarak da elektrik direğine çarparak durdu. Aracın çarptığı kadın hafif şekilde yaralandı. Araçta ve binanın duvarında maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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