İlginç korona tedbiri... Karavanı ofise çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlginç korona tedbiri... Karavanı ofise çevirdi - Son Dakika

İlginç korona tedbiri... Karavanı ofise çevirdi

6 saat önce

Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla bir çok sektör işlerini kapatırken bazı vatandaşlar ise farklı uygulamalara gitti.

İlginç korona tedbiri... Karavanı ofise çevirdi, System.String[]

Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla bir çok sektör işlerini kapatırken bazı vatandaşlar ise farklı uygulamalara gitti. Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir vatandaşlar kendisine ait karavanda işlerini yapıyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte Türkiye genelinde bir çok işletme faaliyetlerine ara verdi. Çalışmak zorunda olanlar ise farklı yönteme gidiyor. Bunlardan birisi de Sabit Uzunel. Uzunel, karavanda öncelikle İnegöl'ün tanıtımı için farklı bölgelerde çekim yaparak kendi açtıkları youtube kanallarında paylaşıyordu. Ancak şimdi karavanı ofis olarak kullanıp diğer çalışmalarını da burada yürütmeye başladı.

İnternet üzerinde mobilya satışı yapan Sabit Uzunel çalışmalarını aracını götürebildiği her doğal ortamda yapabiliyor.

Eşiyle böyle bir araca meraklı olduklarını ifade eden Uzunel, "Hafta sonları İnegöl'de olduğumuz için İnegöl'ü tanıtma çabasındayız. 300 bin nüfuslu ilçeyi dolaşarak hem kafa dinliyoruz hem de tanıtımını yapıyoruz. Bir youtube kanalımız var, orada abonelerimize İnegöl'ümüzü tanıyoruz. Şu aşamada korona virüs nedeniyle bir çok iş yeri kapandı. Bizim işimiz özellikle internet üzerinde olduğu için karavanayı ofis ortamına çevirdik. Şu anda burada çalışmaya devam ediyorum. Manzara nerede güzelse oraya çekip, hem dinleniyor hem de işimizi sürdürüyoruz. İlk bakışta aracı görenler şaşırıyor. Çünkü dışarıdan bir karavana görümü yok. Gelip gördüklerinde içerisini geziyorlar hoşlarına gidiyor, herkesin ilgisi çekiyor. Karavanada mutfak, banyo, tuvalet her şey var" dedi.

(Seyfettin Aras/İHA)

Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:35 Kaynak: İHA

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