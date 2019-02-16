Son Dakika Haberleri: İlginç Kostümleri ile Buz Gibi Suya Atladılar

İlginç Kostümleri ile Buz Gibi Suya Atladılar

41 dakika önce

KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes'te düzenlenen 'Kar Havuzu' etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

İlginç Kostümleri ile Buz Gibi Suya Atladılar, System.String[]
KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes'te düzenlenen 'Kar Havuzu' etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Birbirinden ilginç karakter ve kostümlere bürünen katılımcılar, buz gibi suyla dolu havuza atlayış yaptı.

?Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen, kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren 'Red Bull Kar Havuzu'na katılım yoğun oldu. Yarışmacılar, kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlar ile kayak yapıp, ardından da rampadan buz gibi suyla dolu havuza atlayış yaptı. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada katılımcılar, kostümleriyle ve atlayışlarıyla jüriden puan almaya çalıştı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:54 Kaynak: DHA

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