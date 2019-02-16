İlginç Kostümleri ile Buz Gibi Suya Atladılar

KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes'te düzenlenen 'Kar Havuzu' etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes'te düzenlenen 'Kar Havuzu' etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Birbirinden ilginç karakter ve kostümlere bürünen katılımcılar, buz gibi suyla dolu havuza atlayış yaptı.



?Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen, kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren 'Red Bull Kar Havuzu'na katılım yoğun oldu. Yarışmacılar, kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlar ile kayak yapıp, ardından da rampadan buz gibi suyla dolu havuza atlayış yaptı. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada katılımcılar, kostümleriyle ve atlayışlarıyla jüriden puan almaya çalıştı.



- Kayseri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak

Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı

Ekrem İmamoğlu Patates Tezgahının Üstünde Miting Yaptı

Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim