Son Dakika Haberleri: İlginç Kozmetik Ürünleri Deniyorum! ??????

İlginç Kozmetik Ürünleri Deniyorum! ??????

1 saat önce

Yine yeniden en sevdiğiniz video format'larımdan biri olan; ilginç kozmetik ürünleri denediğim videomla karşınızdayım. Bu sefer sprey dövmeden, mavi akışkan makyaj altı bazına birbirinden ilginç denedim. Ben her zamanki gibi çok keyif aldım ve eğlendim umarım sizler de eğlenirsiniz.

Yine yeniden en sevdiğiniz video format'larımdan biri olan; ilginç kozmetik ürünleri denediğim videomla karşınızdayım. Bu sefer sprey dövmeden, mavi akışkan makyaj altı bazına birbirinden ilginç denedim. Ben her zamanki gibi çok keyif aldım ve eğlendim umarım sizler de eğlenirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:28 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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