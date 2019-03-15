İlginç Kozmetik Ürünleri Deniyorum! ??????

Yine yeniden en sevdiğiniz video format'larımdan biri olan; ilginç kozmetik ürünleri denediğim videomla karşınızdayım. Bu sefer sprey dövmeden, mavi akışkan makyaj altı bazına birbirinden ilginç denedim. Ben her zamanki gibi çok keyif aldım ve eğlendim umarım sizler de eğlenirsiniz.

Yine yeniden en sevdiğiniz video format'larımdan biri olan; ilginç kozmetik ürünleri denediğim videomla karşınızdayım. Bu sefer sprey dövmeden, mavi akışkan makyaj altı bazına birbirinden ilginç denedim. Ben her zamanki gibi çok keyif aldım ve eğlendim umarım sizler de eğlenirsiniz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak

Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti