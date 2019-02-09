İlginç Maskeleri Deniyorum | Bıyıklı Maske mi Olur???
10 dakika önce
Merhabaa, Ürün inceleme videolarına geri dönüş yapalım istedim. Bugün ilginç kore maskelerini inceleyeceğiz, ürünlerin eğlenceli gözüktüğü kesin bakalım gerçekten işe yarıyorlar mı hep beraber görelim.-----------------------------------------------------------
Merhabaa, Ürün inceleme videolarına geri dönüş yapalım istedim. Bugün ilginç kore maskelerini inceleyeceğiz, ürünlerin eğlenceli gözüktüğü kesin bakalım gerçekten işe yarıyorlar mı hep beraber görelim.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:45 Kaynak: Youtube
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